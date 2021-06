BR-Wandertag 2016 Wanderbares Franken

Beim "BR-Wandertag 2016" im Frankenwald können sich Wanderfreunde am Freitag, 27. Mai, in Bad Steben auf zwei speziell für diesen Tag angelegte Rundtouren sowie Live-Sendungen, Musik und Unterhaltung freuen. Die Teilnahme ist kostenlos. Die aktuellen Redaktionen von Hörfunk, Fernsehen und Online im Studio Franken wollen mit dieser Aktion Lust auf Wandern in Franken machen: Nach dem Altmühltal-Panoramaweg im vergangenen Jahr geht es diesmal in den Frankenwald – Bayerns erste und Frankens einzige "Qualitätsregion Wanderbares Deutschland". Die Wanderer können zwischen zwei Touren von jeweils ca. zwölf Kilometern Länge rund um Bad Steben auswählen. Ein Teil des Weges folgt jeweils dem Frankenwaldsteig – einem neuen, 242 Kilometer langen Rund-Weitwanderweg, der einmal um den Frankenwald führt. Gemeinsamer Start zur Vormittagstour ist um 9 Uhr im Kurpark.

Der extra für den Tag markierte BR-Wanderweg führt über die Raubritterstadt Lichtenberg in Richtung Höllental und über den Wolfsbauer zurück zum Kurpark in Bad Steben. Von 12 bis 13 Uhr sendet von dort das regionale Wanderbares Franken Mit dem Bayerischen Rundfunk traumhafte Wanderstrecken in Franken entdecken Hörfunk-Magazin "Mittags in Franken" live auf Bayern 1. Die Besucher erleben, wie Radio gemacht wird, und können einen Blick hinter die Kulissen der Sendung werfen. Die ebenfalls rund zwölf Kilometer lange Nachmittagswanderung startet im Anschluss an die Sendung um 13.15 Uhr. Dann geht es auf dem Frankenwaldsteig Richtung Langenbach zu den "12 Aposteln" und über die beiden Aussichtspunkte "Langes Bühl" und "Frankenwarte" zurück nach Bad Steben. Für alle, die am Nachmittag nicht mehr die Wanderschuhe schnüren wollen, ist im Kurpark ein buntes Rahmenprogramm geboten. Der erlebnisreiche Tag endet mit einer Live-Sendung im BR Fernsehen. Die "Frankenschau aktuell" lässt den "BR-Wandertag 2016" von 17.30 bis 18 Uhr mit allen Wanderern, Zuschauern und Zuhörern im Kurpark ausklingen.