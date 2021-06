BR-Magazin-Tipp: Musik Festlicher Abend auf Italienisch

Traditionell die teuersten Opernkarten überhaupt gibt es für die berühmte "Inaugurazione": die Spielzeiteröffnung am Teatro alla Scala di Milano. Das ist jedes Jahr derselbe Termin, denn am 7. Dezember feiert man vor Ort den Namenstag des Heiligen Ambrosius, seines Zeichens Stadtpatron Mailands. Keineswegs jedes Jahr gibt es dabei aber die Neuproduktion einer Oper Verdis, des Nationalheiligen unter den Komponisten Italiens. Daher ist diese Eröffnung mit einer Neuinszenierung von Verdis "Giovanna d’Arco" eine ganz besondere. Noch dazu, weil Starsopranistin Anna Netrebko die Titelrolle singt.

Die Programmwahl des neuen Intendanten Alexander Pereira und seines Musikdirektors Riccardo Chailly scheint nur auf den ersten Blick ungewöhnlich, denn die Oper ist eine kaum bekannte Adaption von Friedrich Schillers "Die Jungfrau von Orleans". Welche Wirkung diese Oper entfaltet, zeigte sich erst 2013 bei den Salzburger Festspielen durch eine konzertante Aufführung, an der außer Anna Netrebko auch das Münchner Rundfunkorchester beteiligt war – und die in die Zeit der Salzburger Intendanz Pereiras fiel. Neben Anna Netrebko sind in weiteren Rollen zu hören: Francesco Meli, Carlos Álvarez und Dmitry Beloselskiy. Die Inszenierung stammt von Moshe Leiser und Patrice Caurier. Riccardo Chailly dirigiert. BR-KIassik überträgt die Vorstellung zeitversetzt aus der Mailänder Scala.