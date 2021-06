BR-Magazin-Tipp: Humor Die Saubande

Seit zwei Jahren gibt es den "Förderverein Saubande" im Turmstüberl des Valentin- Karlstadt-Musäums in München. Eine humoristische Taskforce für das von Sparzwängen gebeutelte Haus und seine Leiterin Sabine Rinberger, die zwar keine Miete für die Räume im Isartor zahlt, aber auch keine Zuschüsse von der Stadt bekommt. So manche Aktion ist auf diese Weise von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Dagegen schreibt, spielt und singt die Saubande an, die sich valentinischen Optimismus verordnet hat.