BR-Magazin-Tipp: Aktuelles Der Kampf ums Weiße Haus

Hillary Clinton oder Donald Trump – wer wird der 45. Präsident der USA? Was bedeutet die Wahl für Deutschland und Europa? Am Dienstag, 8. November 2016, wird in den Vereinigten Staaten von Amerika ein neuer Präsident gewählt. Wegen der Zeitverschiebung werden die Ergebnisse aus den verschiedenen US-Bundesstaaten erst in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch bekannt.

B5 aktuell sendet deshalb in dieser Nacht nicht die ARD Infonacht, sondern ein eigenes Sonderprogramm. Von Mitternacht bis 6 Uhr morgens gibt es Ergebnisse und Reaktionen zur US-Wahl, außerdem Live-Schaltungen zu Korrespondenten in Washington und zur Wahlparty des US-Generalkonsulats im Bayerischen Landtag. Am Mittwochmorgen berichtet Bayern 2 in der "radioWelt" ausführlich mit Hochrechnungen, Ergebnissen und Analysen – und das schon eine Stunde früher als üblich, von 5 bis 8.30 Uhr. Zu Gast ist Michael Hochgeschwender, Professor für Nordamerikanische Kulturgeschichte an der LMU München. Dazu gibt es Einschätzungen der Korrespondenten in Washington und Reaktionen aus aller Welt. In einem "radio- Welt spezial" zwischen 17.30 und 18 Uhr begrüßt Moderator Tilman Seiler eine hochkarätige Expertenrunde, darunter Stephan Bierling, Politikwissenschaftler und US-Experte an der Universität Regensburg.