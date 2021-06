BR-Magazin-Tipp: Leben Mit der Kamera im Kriegsgebiet

Eine von ihnen ist Ursula Meissner. "Nie wieder in Kriegslassengebiete!", das hatte sich die in Rheinhessen lebende Fotografin geschworen, als sie Mitte der 80er-Jahre während einer Recherchereise in Afghanistan erstmals unter Beschuss geriet. Trotzdem ist sie seitdem immer wieder in den Krisenregionen der Welt unterwegs gewesen: Bosnien, Somalia, Sudan und immer wieder Afghanistan. Dem Krieg ein Gesicht geben – dafür nimmt sie immer wieder hohe persönliche Risiken in Kauf, so auch während ihrer jüngsten Reise nach Gaza. Immer wieder stellte sie sich dort die Frage: Was kann ich mit meiner Arbeit als Fotografin bewirken? Denn der Konflikt im Nahen Osten scheint unauflösbar und entwickelt sich stetig weiter.