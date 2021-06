50 Jahre "Unser Land" Keine "heile Welt"

"Unser Land" ist das einzige reine Landwirtschaftsmagazin in Deutschland – auch wenn das Thema „Landwirtschaft“ immer mehr von den Medien entdeckt wird. Oft prägen dann allerdings romantische Vorstellungen das Bild – oder es geht um Skandale. "Unser Land" ist keine "Heile-Welt-Sendung", in der die Kühe das ganze Jahr auf der Weide sind, die Schweine fröhlich im Stroh tollen und die Bäuerin in der urigen Küche originelle Hausmannskost zubereitet.