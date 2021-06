TurnOn-Schulradio Voll aufgedreht seit zehn Jahren

Zehn Jahre TurnOn – das sind viel Pioniergeist, kuriose Erlebnisse und großer Spaß am akustischen Gestalten. Rund 3.000 Jugendliche in ganz Bayern haben seit 2004 gelernt, wie man Geschichten fürs Ohr erzählt. TurnOn-Projektleiterin Elke Dillmann erinnert sich: "Wie viele ratlose Gesichter habe ich gesehen am Anfang eines Workshops in all den Jahren? Wie viele Schimpftiraden über verlorene Aufnahmen, abgestürzte Rechner und die blöde Technik an sich? Und am Ende ist doch alles irgendwie fertig geworden ... wenn auch nicht unbedingt so wie geplant."