BR-Magazin-Tipp: Leben Wiederbesucht

Ein altes, verwittertes Bauernhaus tief im Bayerischen Wald – davon hatten Jutta Görlich und Peter Haimerl geträumt. Und genau das haben sie gefunden: ein Haus mit Geschichte. Eine Edel-Renovierung im Landhausstil kam für sie nicht infrage. Peter Haimerl, der in München ein Architekturbüro betreibt, erhielt die halbverfallene Bausubstanz, die nun als kontrastreicher Rahmen für das Neue dient. Auch an der den bäuerlichen Bedürfnissen angepassten Raumaufteilung und den eher kleinen Fensteröffnungen wurde fast nichts verändert. Durch das Einfügen von unverputzten Betonkuben entstand ein Haus im Haus, in dem moderner Minimalismus auf ländliche Kargheit trifft.