Town-Hall-Meeting im BR-Funkhaus Freundschaft in stürmischen Zeiten

Das Thema ist nicht neu, aber es ist brisanter denn je: das deutsch-amerikanische Verhältnis. Abhörskandale oder das transatlantische Freihandelsabkommen TTIP, die Rolle der Amerikaner in der internationalen Politik oder das umstrittene Gefangenenlager Guantanamo – die Deutschen sind sehr schnell mit ihrer Kritik an den USA. Wie berechtigt sind die Vorwürfe der Deutschen, die manche auch als Anti-Amerikanismus bezeichnen? Unter dem Titel „Freundschaft in stürmischen Zeiten: Ein Abend zum deutsch-amerikanischen Verhältnis“ laden die Evangelische Akademie Tutzing und der Bayerische Rundfunk zu einem Town-Hall-Meeting ins Funkhaus des Bayerischen Rundfunks ein, um genau darüber zu diskutieren.

Das Town-Hall-Meeting ist eine besondere Form der Bürgerbeteiligung: ein informelles, öffentliches Treffen, bei dem jeder seine Meinung äußern und die Vertreter der Öffentlichkeit befragen kann. Als Special Guest wurde der US-Botschafter und Obama-Vertraute John B. Emerson eingeladen. Weitere Gäste sind der BR-Intendant Ulrich Wilhelm, der ARD-Journalist Georg Mascolo sowie der USA-Experte Dr. Tobias Endler von der Universität Heidelberg. "Puls"-Moderatorin Christina Wolf und Udo Hahn, Leiter der Evangelischen Akademie Tutzing, werden durch den Abend führen, der im Town-Hall-Format veranstaltet wird: Die Bühne mit den Gästen ist in der Mitte des Saales aufgebaut, das Publikum ist somit sehr nah an den Diskussions- teilnehmern. "Das ermöglicht einen intensiven Dialog mit den Besuchern im Saal", sagt Klaus Kastan, der mit zwei ähnlichen Veranstaltungen in den zurückliegenden Jahren beste Erfahrungen gemacht hat. "Die Dynamik ist eine andere als bei normalen Diskussionen. Es entsteht mehr Tempo." Die Diskussion kann im Livestream in der BR-Mediathek verfolgt werden, und der digitale Ereigniskanal B5plus wird live Bericht erstatten.