BR-Magazin-Tipp: Kultur Kunst und Freundschaft

Sie waren Künstler, Visionäre und Freunde: August Macke und Franz Marc. Anfang 1910 lernen sich die Maler in München kennen und schätzen – und das, obwohl sich die beiden nicht nur von ihrem Temperament her, sondern auch in ihren künstlerischen Positionen stark voneinander unterscheiden. Während der sieben Jahre jüngere Macke sinnlich und spontan die sichtbare Welt im Blick hat, sucht Marc mit hohem theoretischem Anspruch die spirituelle Einheit des Seins im Bild. Trotzdem ist die gemeinsame Arbeit der Künstlerfreunde, etwa an Ausstellungen des Blauen Reiters, von tiefer Zuneigung geprägt. Marc und Macke inspirieren sich gegenseitig und tauschen sich in ihren Briefen intensiv über Farbe und ihre räumliche Wirkung aus. Vier Jahre lang währt ihre Freundschaft, dann bricht der Erste Weltkrieg aus und verändert alles. Beide begrüßen den Kriegsausbruch und melden sich als Freiwillige.