BR-Magazin-Tipp: Wissen Eine Legende

Bernhard Grzimek gilt als Vorreiter des modernen Tier- und Naturschutzes. Der langjährige Direktor des Frankfurter Zoos kämpfte für den Erhalt bedrohter Arten. Seine Fernsehsendungen machten ihn in ganz Deutschland berühmt. Für seinen legendären Dokumentarfilm "Serengeti darf nicht sterben" bekam Grzimek 1960 sogar einen Oscar. BR Fernsehen widmet dem engagierten Tierarzt und Tierfi lmer einen ganzen Abend. Der zweiteilige Fernsehfilm "Grzimek", mit Ulrich Tukur in der Hauptrolle, erzählt von seinem beruflichen und privaten Werdegang. Der Film beginnt 1945 im vom Krieg zerstörten Frankfurt, wo Bernhard Grzimek gegen alle Widerstände den städtischen Zoo vor dem Abriss bewahrt. Doch der Balanceakt zwischen Zoodirektor, Tierschützer und Familienvater fällt ihm schwer. Als er mit seinem erwachsenen Sohn Michael in Afrika Filmaufnahmen macht, kommt es zu einem tragischen Unfall, bei dem Michael ums Leben kommt.