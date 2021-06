BR-Magazin-Tipp: Leben Bier her, Bier her

Vom Altmühltal bis Flensburg – in ganz Deutschland wird Bier gebraut: herb, würzig oder mild. ARD-alpha zeigt zum Thema "500 Jahre Reinheitsgebot" eine Reihe mit Dokumentationen über die Geschichte traditionsreicher deutscher Brauhäuser. Den Anfang macht die Riedenburger Brauerei im malerischen Altmühltal, in der Bierspezialitäten aus ökologisch angebautem Hopfen und Getreide in bester handwerklicher Qualität hergestellt werden. Die Geschichte der Licher Privatbrauerei Ihring/Melchior in Hessen begann im 19. Jahrhundert, als zwei junge Brauergesellen – der eine, Ihring, in Lich, der andere, Melchior, in Butzbach – eine Brauerei gründeten. Bis zum Ersten Weltkrieg blieben beide Firmen selbstständig. Doch dann, angesichts großer wirtschaftlicher Probleme, tat man sich zusammen, und eine Erfolgsstory begann.