BR-Magazin-Tipp: Leben Die ungezähmte Schöne

Der Film "Lissabon – Stadt des Fado und des Lichts" begleitet vor allem jüngere Menschen in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon. Im Mittelpunkt stehen ein Blog-Schreiber und Fotograf, der eine Art Stadtchronist ist, eine Historikerin, die sich um den Erhalt der alten, wertvollen Aluzejo-Kacheln kümmert, und ein Koch. Die nächste Dokumentation „Algarve – Portugals Küste der Sehnsucht“ führt in quirlige Kleinstädte mit Häfen, Fisch- und bunten Gemüsemärkten und zeigt stille Lagunenlandschaften, in denen die Menschen vom Muschelsammeln leben. An brandungsumtosten Felsen gehen die Entenmuschelfischer ihrer waghalsigen Arbeit nach.

Die Filmemacherin Lourdes Picareta fragt in der nächsten Doku: Was ist das, wenn man von einem Aroma plötzlich in die Zeit der Kindheit und Jugend katapultiert wird? Das ist Heimat. "Bei mir ist es der Duft der Orangenblüten", sagt Picareta, die ihren Geburtsort, die portugiesische Provinz Alentejo, verließ, um in Deutschland zu studieren und zu arbeiten. Auf dieser persönlichen Reise "Meine Heimat Alentejo" trifft sie die Olivenbauern im Dorf ihrer Kindheit wieder, die Landarbeiter, mit denen sie die Nelken-Revolution erlebte. Sie sieht, wie die nächste Generation den Alentejo verändert: Frauen als Vorarbeiterinnen bei der Korkernte, Haute Cuisine mitten auf dem Land und die schwarze Felsküste mit den einsamen Stränden als Paradies für Neu-Einwanderer. Die vierte Doku "Azoren –Oasen im Atlantik" führt in die vielfältige Landschaft der Inseln. Die Filmemacher begleiten die Tiefsee-Experten bei Tauchgängen in ihrem Mini-U-Boot, besuchen einen Bootsbauer und Winzer und zeigen den Teeanbau auf den Azoren. Außerdem treffen die Autoren den Grafitti-Künstler Yves Decoster und eine deutsche Auswanderin, die als Meeresbiologin auf der Insel Faial arbeitet.