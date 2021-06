BR-Magazin-Tipp: Leben Schön verpackt

Noch nie war Verpackung so wichtig wie heute: Massenproduktion, internationaler Handel, Forderung nach Haltbarkeit und Frische, geben der Verpackungsindustrie Auftrieb. Doch mit jeder neuen Verpackung nimmt der Müll zu. Lösungen bietet wie so oft die Natur: "Bionik" heißt das Zauberwort. Denn auch die Natur kommt nicht ohne Verpackungen aus: Schneckenhäuser, Blüten, Bananen, Kokosnüsse oder unsere menschliche Haut sind faszinierende Naturverpackungen.

Mit Biokunststoffen aus der Stärke von Mais oder Zuckerrüben ahmen Verpackungsproduzenten das Prinzip nach. Doch auch wenn es immer wieder neue Entwicklungen gibt, die die Müll-Problematik vermeintlich entschärfen, liegt doch die einfachste Lösung des Problems nahe: Müll vermeiden. Doch vom ausrangierten Sofa bis zum Apfelbutzen: Deutsche Haushalte produzieren knapp 40 Millionen Tonnen Müll im Jahr, fast 500 Kilo pro Kopf. In Bayern wird über die Hälfte des Abfalls recycelt. Und die Bürger helfen fleißig mit: Sie säubern ihre Joghurtbecher und Aludosen, sammeln brav Glas, Altpapier und Biomüll – niemand trennt den Müll so gewissenhaft wie die Deutschen. Doch immer mehr Kommunen steigen aus dem komplizierten Trennsystem aus. Warum das so ist, dem geht die Dokumenation "Müll auf der Kippe" am 15. Januar nach. Außerdem wirft die Reihe "Alles Müll?" auf ARD-alpha einen Blick drauf, wie verschiedene deutsche Großstädte mit ihrem Müll umgehen, etwa München ("Münchner Müllgeschichten", 7. Januar) oder Berlin ("Alles Müll oder was?", 8. Januar).