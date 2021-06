Tatort: Am Ende des Flurs Tiefsinn statt Trübsinn

Bei jedem Menschen gibt es einen Punkt, an dem er einsam ist. Lisa Brenner kannte ihn. Als man an einem grauen Morgen ihre Leiche vor einem Hochhaus findet, heruntergestürzt vom Balkon im 12. Stock, hinterlässt sie eine Reihe von Männern, die sie verehrt und geliebt haben. Lisa war ihnen allen so nah und zugetan, dass am Ende keiner wusste, ob wirklich er gemeint war. Ein vertrackter Fall, der auch das Vertrauen zwischen Leitmayr und Batic tief erschüttert. Das ist der Inhalt des neuen Münchner Tatorts „Am Ende des Flurs“, mit dem der renommierte Regisseur Max Färberböck sein „Tatort“ - Debüt gibt. Seit 1991 stehen die beiden Schauspieler Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl für die berühmte Reihe vor der Kamera. Das BR-Magazin hat mit den beiden Hauptdarstellern bei den Dreharbeiten gesprochen.

BR-Magazin: Wie ist es denn für Sie Kommissar zu sein?

Miroslav Nemec: Das ist eine Rolle, aber eine, die man länger spielt. Das Wichtige daran ist, dass Batic ein Kroate ist und dass er, so wie ich, in Deutschland aufgewachsen ist und ein Kommissar ist. Das war das Wichtigste am Anfang, auch für die kroatischen Landsleute, dass man sich damit identifiziert. Insofern ist die Rolle auch näher an mir dran. Obwohl Batic nicht so ist wie der Nemec. Batic ist manchmal mürrischer und anderer Ansicht als ich. Ich spiele eine Figur. Danach lege ich sie ab.

Das ist der 67. Tatort. Wie viele werden Sie noch drehen?

Nemec: Wir planen immer fürs Folgejahr. Natürlich sind gute Drehbücher das Wichtigste. Die Quoten sind auch ein Aspekt, aber die Tatorte, die uns persönlich am Besten gefallen haben, hatten nicht immer die höchsten Quoten. Und umgekehrt. Aber oft deckt sich auch der Zuschauergeschmack mit unserem. Ich schaue mir vorab wenn möglich immer unsere Folge an, weil man wissen will, was man gemacht hat, wie es geschnitten ist, wie der Rhythmus ist.

Viele Schauspieler behaupten, dass sie sich ihre Filme nicht anschauen …

Nemec: Es lügen ja auch viele Leute. Sie schauen keine Quoten an, sie schauen keine Kritiken an, sie schauen keine Filme an. Ach komm, ist doch alles nicht wahr! Vielleicht bei manchen. Natürlich will ich wissen, was ich gemacht habe und wie es ankommt.

Wie kommen Sie mit Ihrem Kollegen klar?

Nemec: Sehr gut. Wir müssen uns immer wieder auf den Arm nehmen, sonst wird’s langweilig. Das haben wir von Anfang an gemacht, weil wir denselben Humor haben. Das ist sehr wichtig für die Arbeit. Wir machen gemeinsam Musik, wir waren gemeinsam in Kroatien in Urlaub.

Herr Wachtveitl, Sie sind wirklich privat befreundet?

Udo Wachtveitl: Das würde ich nicht so sagen. Wir machen ab und zu was gemeinsam, wenn gerade niemand anderer Zeit hat. (lacht)

Welche Bedeutung hat der Tatort für Sie?

Wachtveitl: Eine überragende. Allein schon dadurch, dass ich das so lange mache. Das kann gar nicht anders sein, als dass er große Teile meines Schauspieler-Daseins einnimmt. Es ist insofern ideal, dass wir drei Tatorte im Jahr machen, das nimmt fünf Monate in Anspruch. Es ist noch genug Platz für anderes, was ich ganz wichtig finde. Dadurch, dass beim Tatort projektbezogen gearbeitet und gedreht wird, wirft jede „Folge“ ein anderes, eigenes Licht auf die Welt. Der eine ist etwas mutiger von der Bildästhetik, der andere ist konventioneller, hat mehr Genrehaftes.

Dieser Tatort ist persönlich auf Sie zugeschnitten …

Wachtveitl: Bei privaten Geschichten muss man sehr aufpassen. Ich bin gegen eine Mätzchen-Dramaturgie, die nur auf Privatismen abstellt. Auch bei manchen Tatorten gibt es das. Auf einmal geht es nur noch um persönliche Befindlichkeiten der Kommissare. Ich finde es erstens falsch, weil es das Genre unzulässig dehnt. Und zweitens ist es oft ein Zeichen dafür, dass den Autoren keine gute Geschichte eingefallen ist. Ein Vorbild für mich ist immer noch Klaus Schwarzkopf, der den Kommissar Finke im Tatort „Reifezeugnis“ (1977) gespielt hat. Er hatte einen Spielstil, den ich anstrebe. Das war absolut mätzchenlos und doch sehr persönlich. Ich glaube, wenn man persönlich und authentisch wirken möchte, sollte man sich nicht noch eine absurde Besonderheit ausdenken und noch eine Narbe und noch eine Trunksucht und noch ein Baby und was weiß ich alles, sondern als Kommissar auf einzigartige Weise und glaubhaft authentisch spielen.

Was regt Sie bei Krimis auf?