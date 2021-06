BR-Magazin-Tipp: Unterhaltung Einsam, verloren und manchmal auch tot

Knochensammlung im Anatomischen Institut der Würzburger Universität: Ein junger Doktorand entdeckt einen Schädel, der nicht zu dem restlichen Skelett passt, mit dem er einsortiert wurde. Am gleichen Morgen will die 20-jährige Steffi sich bei ihrer Mutter beschweren, dass sie sie nicht geweckt hat. Doch Mama liegt erwürgt in der Gaststube des Wirtshauses, das die Familie seit Generationen betreibt. Der Vater, Holger Schwinn, ist unauffindbar. Eine seiner Jagdwaffen fehlt.

Während Hauptkommissar Felix Voss und seine Kollegen die Ermittlungen in dem Wirtshaus aufnehmen, schlägt eine ältere Frau ein Zelt direkt vor dem Nürnberger Polizeipräsidium auf. Sie will sich nicht damit abfinden, dass die Polizei sich weigert, ihren verschwundenen erwachsenen Sohn aktiv zu suchen. "Der Tatort ‚Das Recht, sich zu sorgen’ verwebt kunstvoll drei Fälle miteinander, die sich am Ende nur thematisch berühren. Er kreist um Familienthemen und um die Frage, ob und wie einsam und verloren der Mensch auch innerhalb von Familienbeziehungen sein kann. Was jede dieser Figuren antreibt, ist die Sehnsucht nach dem Gegenteil von Einsamkeit", bringt die zuständige Redakteurin Stephanie Heckner den Inhalt des Tatorts auf den Punkt.