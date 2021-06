BR-Magazin-Tipp: Unterhaltung Zwischen Anziehung und Distanz

Der schüchterne Gefängniswärter Jean-Christophe (François Damiens) verliebt sich bei einem Tangokurs in die alleinerziehende Alice (Anne Paulicevich). Doch Alice ist mit den beiden Häftlingen Dominic und Fernand liiert, die ausgerechnet in dem Gefängnis ihre Strafe absitzen, in dem Jean-Christophe arbeitet. Zwischen ihm, Alice und den beiden Häftlingen entwickelt sich eine Viererbeziehung, die – wie der Tango – von Anziehung und Distanz bestimmt ist.