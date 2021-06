BR-Magazin-Tipp: Kultur Verbotene Liebe

Österreich, 1908. Die Liebe des jungen Georg Trakl (Lars Eidinger) gilt der Poesie – und seiner Schwester Grete (Peri Baumeister). Als er für ein Pharmaziestudium von Salzburg nach Wien zieht, setzt sie alles daran, ihm zu folgen. Dank ihres überragenden Talents schafft Grete die Aufnahme an die ehrwürdige Wiener Musikakademie. In Wien können die Geschwister ihre verbotene Liebe scheinbar ungehindert ausleben. Als Muse dient Grete ihrem Bruder zur Inspiration für seine weltberühmten Gedichte. Doch auf ihrer Beziehung breitet sich ein Schatten aus: Schuldgefühle und der moralische Druck treiben Georg immer mehr in die Drogensucht. Der jung verstorbene Dichter Georg Trakl (1887 – 1914) zählt heute zu den wichtigsten Vertretern des poetischen Expressionismus.