Symphonieorchester unterwegs Himmel voller Geigen

Tweed-Käppi im Nacken, Tasse Kaffee auf dem Tisch, Handy in der Jackentasche: Sogar noch kurz vor dem Aufbruch zur Asien-Tournee ist Martin Wosnik entspannt. Der Inspizient des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks ist das Reisen gewohnt und kommt nur selten aus der Ruhe. Tourneen und Gastspiele gehören zum Programm. Im November 2014 etwa war das Orchester mit Chefdirigent Mariss Jansons knappe zwei Wochen lang in Südkorea und Japan unterwegs. Im März und April 2015 gastierten sie in Luzern und Wien, am 2. Mai geht es mit Dirigent Andris Nelsons nach Frankfurt am Main. Im Vergleich zur Asien-Tournee im vergangenen Herbst ist dies ein kleiner Ausflug.

Johannes Backhaus zwischen Kisten Ob kleines Gastspiel oder lange Tournee, Orchesterinspizient Martin Wosnik sorgt dafür, dass Instrumente, Noten und alles andere musikalische Gepäck komplett, heil und pünktlich ans Ziel kommen. Er spricht davon so ruhig, als ginge es darum, einen Brief zur Post zu bringen. Tatsächlich hat Martin Wosnik beispielweise schon im Frühjahr 2013 begonnen, die Asienreise vorzubereiten: Aus den Partituren der Stücke liest er heraus, welche Instrumente dabei sind. Das Programm ist immer nach künstlerischen Aspekten gestaltet und nicht danach, was sich leicht transportieren lässt. Für Asien hat Martin Wosnik für die Schlagzeuger acht Pauken einzupacken – "keine große Überraschung", sagt er.

Fliegende Kisten

Martin Wosnik mit Chefdirigent Mariss Jansons Martin Wosnik befragt die Musiker, ob sie ihr Instrument mit ins Handgepäck nehmen wollen oder es in eine der "Kisten" geben. Es gilt: Jeder muss dann an sein Instrument können, wann er möchte. Notfalls muss auch ein Cello ins Handgepäck. Diese Kisten sind eigens für das Orchester angefertigte Boxen mit Rollen, Griffen und verstärkten Kanten. Die Musiker melden auch an, was sonst noch alles hinein muss: Bögen für Streicher oder Dämpfer für die Bläser. Die Konzertkleidung – Fräcke, Lackschuhe, Fliegen, Blusen – kommt ebenfalls in die Kisten. Meistens teilen sich mehrere Musiker eine Kiste, nur Dirigent Mariss Jansons hat seine eigene – in der auch seine Partituren stecken.

Die Noten der Musiker verpackt und hütet Martin Wosnik in seinen Notenkisten. Nicht nur die Stücke der aktuellen Tour sind mit dabei, sondern auch die für die nächsten Konzerte, die unterwegs geprobt werden. Die Ladeliste ist lang und detailliert. Dennoch soll sie möglichst früh fertig sein, denn Johannes Backhaus, der stets unter Strom stehende Leiter des Orchesterbüros, muss wissen, wie viele Kisten auf wie vielen Paletten mitgehen. Er weiß auch, wie viele Musiker dabei sind, denn er schreibt den Besetzungsplan für das Orchester. Frühzeitig holt er Angebote ein. Bei bis zu 140 Musikern und Mitarbeitern und bis zu 100 Kubikmetern Fracht in 80 bis 100 Kisten können sich die Angebote durchaus unterscheiden. Sein Kollege Christian König besorgt die Reise-Visa.

Logistik mit internationalen Partnern

Johannes Backhaus, Leiter des Orchesterbüros, kurz vor einer Probe Die Buchung der Flüge sowie die Transporte vor Ort übernehmen Agenturen und Speditionen, die sich auf Instrumente und reisende Ensembles spezialisiert haben und an jeder Station der Tour mit professionellen Partnern arbeiten. Gemeinsam prüft das Team vom Orchesterbüro, welches Angebot am besten passt – im Preis, aber auch bei den Zeiten. Bei der Asientournee müssen sie etwa darauf achten, dass zwischen Landung und Probe noch genügend Zeit bleibt, um auch eine intensivere Zollkontrolle am Flughafen wegstecken zu können. Johannes Backhaus und Martin Wosnik sind bei solchen Kontrollen immer dabei. Für den Zoll und die Versicherung gibt Johannes Backhaus die Ladeliste einen Monat vor der Abreise an die Industrie- und Handelskammer, die sie als "Carnet ATA" ausstellt. Ohne dieses Dokument könnte das Orchester die wertvollen Instrumente und Noten nicht in Länder außerhalb der EU ausführen und wieder mit nach Hause bringen. Einmal unterwegs geht die Arbeit von Wosnik und Backhaus weiter. Die beiden sind immer die ersten, die in einer neuen Stadt im Konzertsaal sind. Wie bei der Tour einer Rockband wuchten dann Roadies mit mächtigen Oberarmen die Kisten vom Lastwagen und rollen sie mit viel Gepolter in den Backstagebereich. Wosnik prüft, ob alles geliefert ist und sucht schon einmal die richtigen Noten für die Probe oder den Abend aus der Notenkiste. Johannes Backhaus geht in den Saal und sieht nach, ob alles so aufgebaut wird wie geplant. Ob die Bühnenbeleuchtung stimmt, damit auch jeder seine Noten lesen kann. Ob alle Stühle da sind – und ob diese auch hoch genug sind, denn in Asien seien die Stühle oft zu niedrig, sagt Backhaus. Für manche Musiker müsse er mehrere Stühle übereinander stapeln. Doch egal, ob im Zuschauerraum noch geschraubt wird oder das Auto mit der Notenkiste noch im Stau steht, Johannes Backhaus hat die Regel aufgestellt: "Es darf keine Generalprobe zu spät beginnen!"