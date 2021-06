Summer of Music Sommer!

Ob im Wohnmobil Richtung Süden, auf Balkonien zwischen Geranien und Petunien, mit dem Eis auf der Gartenliege oder sommersehnsüchtig im Büro: Wo auch immer die Zuhörer gerade sind, der "Summer of Music" von Bayern 1 gehört den Fans der Hits der 70er- und 80er-Jahre. Ab dem 13. Juli können sich die Hörer wieder ihre Lieblings-Hits für den Sommer bestellen: im Internet auf bayern1.de, auf Facebook oder telefonisch unter 089 5900 244 11. Vom 20. Juli bis 30. August spielt Bayern 1 dann sechs Wochen lang die Song-Favoriten seiner Hörer, vielleicht "The Sun Always Shines on TV" von a-ha oder "Smoke on the Water" von Deep Purple. Und zu den Musikwünschen erfährt man auch noch ein paar Geschichten, die dahinter stecken. So etwa die von Gerhard Maier aus Neutraubling, der sich vergangenes Jahr den Song "Shout" von Tears For Fears wünschte. 1985 fuhr er nach Düsseldorf, um seine Lieblingsband live zu erleben. Auf dem Konzert schlug er versehentlich der Frau neben ihm das Getränk aus der Hand – und nahm sie später mit in die Oberpfalz, wo sie beide heute glücklich als Paar mit ihren beiden Söhnen zusammen leben. Ähnliche Geschichten von vielen Bayern 1- Hörern werden den "Summer of Music" prägen.