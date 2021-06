"musica viva" feiert 70. Geburtstag Präzisionsarbeit

Die musica viva feiert. Es ist die 70. Saison der Konzertreihe für Musik der Gegenwart. Der Komponist Karl Amadeus Hartmann rief sie 1945 ins Leben, seit 1948 ist der Bayerische Rundfunk ihr Veranstalter. Die Saison beginnt mit einem Festival mit den Werken Karlheinz Stockhausens (1928-2007). Termine und Karten gibt es unter br.de/musica-viva. Vom 21. bis 25. Oktober spielt der Pianist Pierre-Laurent Aimard auf mehrere Konzerte verteilt alle Klavierwerke Stockhausens. In den Orchesterkonzerten (Freitag und Sonntag) steht das Werk "Hymnen (Region III)" auf dem Programm. Es wird zum ersten Mal in München aufgeführt. Es ist eine Kombination aus komplexen Klängen von einem Tonband, zu dem das Orchester spielt. Der Dirigent muss das Band auswenqdig kennen, um die Einsätze richtig geben zu können. Peter Eötvös ist einer der wenigen, die dies beherrschen. Er dirigiert das Konzert und leitet während des Festivals ein Akademieprojekt, bei dem andere Dirigenten das Werk mit dem Bayerischen Landesjugendorchester einstudieren. BR-Klassik berichtet aktuell und bringt am 10. November (20.03 Uhr) eine Sendung mit Aufnahmen vom Festival.

BR-Magazin: Wie haben Sie Karlheinz Stockhausen kennengelernt?

Peter Eötvös: Ich habe 1966 in Köln mein Dirigierstudium begonnen. Am ersten Tag in der Hochschule habe ich mich bei Stockhausen gemeldet. Da hing ein Zettel, dass er Kopisten für "Telemusik" sucht. Es ging darum, eine Partitur für elektronische Musik sauber zu schreiben. Er fand meine Schrift schön und ab dem Punkt waren wir in Kontakt. Und 1968 bin ich Mitglied in seinem Ensemble geworden, als Pianist, als Schlagzeuger, auf meinem eigenen elektronischen Instrument und als Tonmeister.

Was bedeutet Ihnen "Hymnen"?

Es hat eine sehr lange Geschichte in meinem Leben, ist Glücksstück aber auch Schicksalsstück. 1968 haben wir die "Hymnen" mit dem Stockhausen-Ensemble einstudiert. Es ist eine großformatige elektronische Komposition für Tonband, es hat aber auch eine Konzertversion für Tonband mit Quartettbesetzung. Es war eine sehr spezielle Besetzung: ein elektronisches Spezialinstrument, das Elektronium, von Harald Bojé gespielt. Johannes Fritsch spielte auf verstärkter Bratsche und ich war am Klavier. Und dann gab es ein riesiges Tamtam, worauf man wunderschöne Klänge, auch mit Mikrofon verstärkt, erzeugen konnte. Stockhausen selbst saß am Mischpult. Das Tonband wurde gestartet, und wir haben freie "Kommentare" dazu gespielt, die wir wochenlang geübt haben. 1970 haben wir im deutschen Pavillon der Weltausstellung in Osaka die "Hymnen" sechs Monate lang etwa 100 Mal aufgeführt. Hunderttausende Expo-Besucher haben das Stück gehört. Stockhausen hat später noch eine Orchesterversion geschrieben, die wir mit den New York Philharmonikern uraufgeführt haben. Dort spielte ich auf meinem elektronischen Seiteninstrument, dem Elektrochord und ich saß am Mischpult, während Stockhausen das Orchester dirigierte.

Wann haben Sie das Stück zum ersten Mal dirigiert?

Das Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR hat "Hymnen" in den 70er-Jahren aufgeführt. Ich wurde gebeten, die Proben zu leiten, weil ich das Stück auswendig kannte. Während der ersten Probe sagte Maestro Michael Gielen: „Herr Eötvös, Sie kennen das Stück sehr gut, dirigieren, sie bitte auch das Konzert.“ Wir sind damit dann auch auf Tournee gegangen, und in Paris wurden die Leute von IRCAM, Pierrre Boulez’ Forschungsinstitut für zeitgenössische Musik, auf mich aufmerksam. Dadurch wurde ich letztendlich Direktor des Ensemble Intercontemporain und habe 13 Jahre lang in Paris dirigiert.

Jetzt wollen Sie "Hymnen" in einer Akademie an andere Dirigenten vermitteln. Was sollen die Teilnehmer lernen?

Die Schwierigkeit besteht darin, dass da ein Tonband läuft, mit einer sehr komplizierten und freien musikalischen Gestalt. Auch die Notation ist sehr speziell. Das kann wirklich nur jemand machen, der die Musik auf dem Tonband auswendig kennt und als Dirigent geeignet ist, dem Orchester das so mitzuteilen, dass das Orchester mitkommt. Es gibt nur sehr wenige Dirigenten, die das können. Wir erwarten von dieser Akademie, dass von den 17 angemeldeten Teilnehmern mindestens ein oder zwei junge Dirigenten das so erlernen, dass sie "Hymnen" in den nächsten Jahrzehnten im Repertoire haben. Das Stück ist wunderbar, es wird nur selten gespielt, weil es zu schwer ist.

Kann man bei diesem Stück als Dirigent überhaupt eine eigene Interpretation umsetzen?

Interpretation besteht in diesem Fall aus Präzision. Es ist so eine schwere Aufgabe, man ist glücklich, wenn man es überhaupt schafft, dass man absolut synchron mit dem Tonband bleibt. Wenn man das schafft, kann man sich freuen. Wenn ein Einsatz daneben ist, dann hört das jeder. Es geht auch um die Zusammenarbeit zwischen Musikern, Dirigent und Tonmeister. Das ist ein Stück, bei dem es sehr stark um das "wir" geht, wie in einer Tanzgruppe, wo es nicht um Solisten, sondern um die Zusammenarbeit geht.

Wie bereiten Sie sich vor?

Ich habe das Stück sehr gut im Blut, aber die Präzision muss ich jedes Mal neu lernen. Ich muss das Tempo üben und das, was zwischen den langen Ereignissen liegt. Es gibt viele Teile, bei denen ich nur durch mehrmaliges Üben erspüren kann, wann der nächste Schlag kommt.

Sie erarbeiten während des Festivals dasselbe Stück mit zwei verschiedenen Klangkörpern, dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und dem Bayerischen Landesjugendorchester. Wie unterschiedlich ist die Vermittlung?

Es sind zwei verschiedene Aufgaben. Beim Symphonieorchester des BR geht die Einstudierung schneller, weil sie eine riesige Erfahrung haben, auf die ich bauen kann. Es gibt in "Hymnen" aber ein paar Dinge, die die Musiker noch nicht kennen, auch technisch. Es sind zum Beispiel Aufgaben, wo Stockhausen schreibt: „Imitieren Sie das, was Sie auf dem Tonband hören.“ Musiker machen das sehr gerne, wenn klargestellt wird, warum wir das machen und wie.

Bei den jungen Leuten muss man wirklich von null anfangen. Man sagt also: Ihr habt ein Instrument gelernt und wisst, wie man Töne produziert. Jetzt beginnen wir, zuhörend zu spielen. Wir hören das Tonband mit seiner sehr dichten Musik und mischen unsere Instrumente da hinein und werden ein Teil des Klangs, der vom Tonband kommt. Aber das muss ich auch den professionellen Musikern sagen: Sie sind zwar auf dem Podium und spielen wie ein Orchester, aber alle Instrumente zusammen, auch der Dirigent, sind nur Teile und erzeugen gemeinsam mit dem Tonband den Klang, den das Publikum hört.

Sie schulen in diesem, aber auch in anderen Projekten sowohl Musiker als auch Dirigenten. Was ist das Wichtigste, wenn man Künstler an Neue Musik heranführt?

Das Wichtigste ist, klarzustellen, dass Neue Musik nicht neu ist; es wahrzunehmen, dass unsere Zeit unsere Zeit ist, auch in der Musik. Die "Moderne" waren im 20. Jahrhundert, jetzt sind wir schon im 21. Jahrhundert, und alles, was wir immer noch für modern halten, Bartók oder Strawinsky, die sind 100 Jahre alt! Stellen Sie sich mal vor, wie das im 19. Jahrhundert gewesen wäre, wenn die Leute nicht die damalige romantische Musik, nicht Wagner oder Beethoven gespielt hätten, sondern immer noch die Musik von vor 100 Jahren. Das war damals noch eine Zeit, in der das Zeitbewusstsein intakt war. Wir müssen die Tradition pflegen, aber das heißt nicht, dass wir das gegen die neuen musikalischen Gedanken machen. Wenn man es proportional ausdrücken könnte, ich würde eher sagen, dass wir normalerweise in jedem Konzert zwei Drittel neue Kompositionen und ein Drittel Tradition haben sollten. Das wäre gesund.

Was reizt sie daran, Uraufführungen zu dirigieren?

Das ist meine Lieblingsbeschäftigung. Weil ich selbst auch Komponist bin. Ich habe diese schöpferische Gabe, und es interessiert mich, was meine Kollegen denken und schaffen. Ich denke da genau wie ein Schriftsteller, der ja auch die Bücher seiner Kollegen liest. Dadurch, dass ich die Technik des Dirigierens beherrsche, kann ich das sogar umsetzen. Die Kollegen können gerne verrückte Sachen schreiben oder denken. Ich habe schon genug Erfahrung (ich bin schließlich schon über 70), das umzusetzen und es den Musikern so einfach wie möglich beizubringen.

Reden Ihnen Komponisten bei den Proben manchmal auch drein?

Nicht während der Proben, das stört die Musiker. Die Komponisten müssen natürlich in der Probe dabei sein, aber ich lasse sie Probleme sammeln und in der Pause oder danach können wir das besprechen, und in der nächsten Probe kann ich das dann umsetzen. Ich arbeite sehr gerne mit den Komponisten zusammen.

Was wünschen Sie der musica viva zum 70. Geburtstag?

Die nächsten 70! Das kann ich leider nicht mehr erleben. Aber ich finde diese Reihe wunderbar. Sie ist ein Schatz, und ich wünsche mir, dass sie geschützt wird und nicht aufhört. Weiter, bitte weiter!