Sternstunden im BR Und alle helfen mit!

Damit die nachhaltige Hilfe, die zu 100 Prozent in den Projekten ankommt, nicht abreißt, wird weiter gesammelt. Schon vor dem Spendentag stellen Hörfunk und Fernsehen die Hilfsprojekte vor und werben für die große Benefizaktion. Bayern 1 etwa erfüllt in diesem Dezember wieder benachteiligten oder schwer kranken Kindern Wünsche, die mit Geld nicht zu bezahlen sind. "Mit unseren ‚Sternstundenwünschen‘ können wir für diese Kinder Momente des Glücks schaffen und dabei gleichzeitig unsere Hörer auf den großen Sternstundentag des BR aufmerksam machen", sagt Bayern 1-Mitarbeiterin Brigitte Dehler. Sie sorgt mit den Kollegen in der Redaktion dafür, dass möglichst viele Kinderwünsche in Erfüllung gehen.

Bayern 3 sendet schon ab 8. Dezember viele Reportagen, Berichte und Informationen zu den verschiedensten Sternstunden-Projekten. Korrespondenten melden sich aus Bayern und dem Rest der Welt und berichten, wo die Not am größten ist und wie Sternstunden bereits helfen konnte. Ihren Höhenpunkt erreicht die Spendenaktion am Sternstunden-Tag: Schon ab 6 Uhr morgens sitzen BR-Mitarbeiter und Prominente an den Spendentelefonen. Bayern 2 wird den ganzen Tag über Sternstunden-Projekte berichten: In der "radioWelt am Morgen" (6.05 Uhr) spricht Moderatorin Kerstin Grundmann mit dem Intendanten des BR Ulrich Wilhelm über die Hintergründe der Benefizaktion. Im "Notizbuch" (10.05 Uhr) und in der "radioWelt am Mittag" (13.05 Uhr) berichten prominente Paten von ihren Erfahrungen an den Spendentelefonen. Um Hilfsprojekte aus Südbayern und Franken geht es in der "regionalZeit" (13.30 Uhr). Mit einer zusammenfassenden Reportage berichtet "radioWelt am Abend" ab 17.05 Uhr vom Sternstunden-Tag. B5 aktuell hält die Zuhörer ständig über den Spendenstand auf dem Laufenden und informiert in Reportagen über die Projekte aus Bayern, über die Arbeitsweise von Sternstunden sowie über die unterstützten Projekte im Ausland und die Nachhaltigkeit der Hilfeleistung. "Wir in Bayern" eröffnet um 15.30 Uhr den Sternstunden-Tag im Bayerischen Fernsehen, die Abendschau sendet live aus der Spendenzentrale im Münchner Funkhaus.