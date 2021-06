"Musikantenstadl" wird zur "Stadlshow" Showtime im neuen Stadl

Auch die schönste, gemütlichste Berghütte braucht ab und zu eine kleine Renovierung. Da ist der "Musikantenstadl", eine der erfolgreichsten Unterhaltungssendungen im deutschen Fernsehen, keine Ausnahme. Zeitgleich mit dem neuen Moderatoren-Duo Alexander Mazza und Francine Jordi, selbst Sängerin, kommt jetzt nach der Sommerpause ein neues Konzept, eine neue Bühne und ein neuer Name: "Stadlshow". Am 12. September öffnet der Stadl seine Pforten, live aus Offenburg in Baden- Württemberg. "Der neue Stadl sieht immer noch aus wie ein Haus, aber es erinnert eher an ein modernes Alpenresort", sagt der Münchner Bühnendesigner Florian Wieder. Er war für die optische Neugestaltung der Show zuständig. "Der Stadl ist modernisiert und kernsaniert, aber er ist schon immer noch der Stadl", erklärt er. "Die Modernisierung ist spürbar, ohne jedoch die Stammzuschauer zu vergraulen." Eine "Grätsche und Gratwanderung", räumt Wieder ein, aber Großes und Schwieriges gehören zu seinem Alltag. Er entwirft Showbühnen nicht nur für deutsche Fernsehproduktionen wie "Deutschland sucht den Superstar" oder eben die "Stadlhow", sondern auch für große internationale Produktionen wie den Eurovision Song Contest oder die MTV Video Music Awards. Mit Büros in München und Los Angeles arbeitet Wieder für Shows in den USA ebenso wie für solche in China oder Großbritannien.

Groß geworden ist er in München und sagt über die alpenländische Kultur und Musik: "Ich hab schon einen sehr, sehr engen Bezug zu der Form der Musik, weil meine Großeltern wahnsinnig viel solche Musik gehört haben, und auch meine Eltern ein wahnsinniges Traditionsbewusstsein haben." Inspiration für die Bühne lieferten ihm tatsächlich neue Hotels und andere Neubauten in den Alpen, aber auch die Frage, was denn eigentlich der Charakter des "Stadl" sei. Mit den Redaktionen des BR, des Schweizer Radio und Fernsehens und ORF, welche die Show gemeinsam produzieren, ebenso wie mit Regisseur Kurt Pongratz gab es intensive Gespräche über das neue Erscheinungsbild. Zudem muss das Bühnenbild wie bei einer großen Konzerttournee auf- und abbaubar und transportierbar sein, denn auch die "Stadlshow" tourt durch Hallen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Der Stadl ist nun nicht mehr ein Hüttendorf wie bisher, sondern ein zentrales Haus mit vielen Auftrittsmöglichkeiten für Moderatoren und Künstler. Es gibt außerdem eine kleine Jam-Bühne und einen Lounge-artigen Bereich mit Sofas für Interviews im Zuschauerraum. Eine Showtreppe führt neben einem offenen Kamin mit echtem Feuer auf die Hauptbühne. Auch weiterhin können die Künstler durch die Reihen der Zuschauer gehen, wo das Publikum an Wirtshaustischen sitzt. Nur liegen darauf nun keine karierten Tischdecken mehr. "Wir wollten das Liebevolle erhalten und uns von Kitsch und Verspieltheit verabschieden", erklärt Florian Wieder. "Ich habe warme Materialen gewählt, sehr viel Holz, und Bruchsteine für die Wände. Die Wohlfühlatmosphäre bleibt." Im Hintergrund leuchtet ein Panorama-Horizont, der bei Auftritten auch mit anderen Projektionen bespielt werden kann. Auf dem Panorama ist keine erkennbare Landschaft abgebildet, sondern ein ortsneutrales Stimmungsbild, das zum gesamten Alpenraum passt und das sich sogar während der Sendung langsam von Tageslicht zu Dämmerung und Nacht wandeln kann. Florian Wieder hat die gesamte Ausstattung mit einem Computerprogramm für Architekten entworfen und geplant. Darin kann er sogar Kameraperspektiven und -Fahrten simulieren.