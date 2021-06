Sprecher im Bayerischen Rundfunk "Ach, so sehen Sie aus!"

Dagegen kann man etwas tun: Das ganze Jahr über und traditionell auch in der Vorweihnachtszeit finden auch dieses Jahr wieder die "Sprech(er)stunden" statt. Am 11. (Wasserburg, Sparkassensaal), 15. (München, Studio 1 im Funkhaus) und 18. Dezember (Ebersberg, Altes Kino) präsentieren die Sprecherinnen und Sprecher des Bayerischen Rundfunks unter dem Motto "Ach, du liebe Weihnachtszeit … " Texte, die ihnen persönlich am Herzen liegen. Darin muss es nicht unbedingt besonders besinnlich zugehen, sondern eher so, wie es eben im echten Leben ist: Die Gans verkokelt im Ofen und der Weihnachtsbaum steht schief.