BR-Magazin-Tipp: Sport Neues vom Spielplatz

In der ersten Folge, die ab dem 27. Februar online zu sehen sein wird, treffen Reporter unter anderem Snowboarder der ersten Stunde, versuchen herauszufinden, warum deutsche Sportler in Actionsport-Wettbewerben so oft leer ausgehen und begleiten Freestyle-Skifahrer und Weltcup-Rennläufer auf die Piste am Olympiastützpunkt in Garmisch.