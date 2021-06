Shakespeare Musiknacht "Lausche da, wenn Eulen schrein … "

Eine Laute zirpt. Der Luftgeist Ariel wirbelt herein, hilft dem alten Magier Prospero beim Ankleiden und singt: "Wo die Bien‘, saug‘ ich mich ein / Bette mich in Maiglöcklein / Lausche da, wenn Eulen schrein / Fliege mit der Schwalben Reih’n / Lustig hinterm Sommer drein … " Der Geist kündigt dem knorrigen Prospero in dieser Schlüsselszene aus Shakespeares Theaterstück "Der Sturm" an, dass ihm eine unbeschwerte Zukunft bevorsteht. Ariels Lied, im Englischen als "Where the bee sucks" bekannt, ist einer der berühmtesten Songs aus den Dramen William Shakespeares (1564 – 1616).