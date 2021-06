BR-Magazin-Tipp: Unterhaltung Oh, Senta ...

Senta Berger spielt im Film- und Fernsehgeschäft eine große Rolle – sie hat in über 100 Filmen mitgespielt. Am 13. Mai wird die bekannte Schauspielerin 75 Jahre alt. In Wien in eher einfache Verhältnissen hineingeboren, hat sie nach der Schule immer ein Ziel vor Augen: Schauspielerin zu werden. Die große Chance ist die Aufnahmeprüfung am Max-Reinhardt-Seminar – sie besteht. Noch während der Schauspielschule kommt die Anfrage, einen Film in Amerika zu machen. Senta Berger nimmt an, obwohl sie weiß, dass sie dafür unentschuldigt fehlen muss. Sie riskiert dies und fliegt fast von der Schule.