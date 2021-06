BR-Magazin-Tipp: Bayern Seensucht

zur Sendungshomepage

Seenflimmern Die Hochglanzreihe "Seenflimmern" zeigt drei bayerische Seen in ungewöhnlichen Aufnahmen. Neben spannenden und unkonventionellen Protagonisten werden die Seen in den Mittelpunkt der Erzählung gestellt, um so einen neuen Blick für vermeintlich Bekanntes und Vertrautes zu schaffen. Sendung am 15.5., 16.5. und 26.5.2016, jeweils um 19.15 Uhr.