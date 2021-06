BR-Magazin-Tipp: Unterhaltung Grüezi mitenand

Wenn eine alte Dame ihren Dorfladen in eine Dessousboutique verwandelt, ist der Ärger vorprogrammiert – besonders, wenn sich das Ganze im konservativen Emmental abspielt. "Die Herbstzeitlosen" beobachtet das Aufbegehren einer Rentnerin gegen ihre scheinheilige Umgebung und eröffnet um 20.15 Uhr eine Filmnacht, die sich ganz um das Schweizer Kino dreht. Auch "Giulias Verschwinden" um 21.55 Uhr widmet sich dem Älterwerden: Giulia (Corinna Harfouch) entdeckt an ihrem 50. Geburtstag, dass sie für ihre Mitmenschen buchstäblich unsichtbar geworden ist. Allein ein charmanter älterer Herr (Bruno Ganz), mit dem sie den Rest des Abends in einer Bar verbringt, nimmt sie wahr. Um 23.20 Uhr trumpft Bruno Ganz dann noch einmal auf: Als Schweizer Bundespräsident, dessen Umfragewerte kurz vor der Wahl im Keller sind, versucht er in "Der große Kater" seiner Popularität mit einem Staatsbesuch neuen Schwung zu verleihen. Doch sein engster Vertrauter schmiedet Intrigen gegen ihn ... Von einem gesellschaftlichen Absturz anderer Art erzählt „Tage und Wolken“ um 0.40 Uhr: Als Michele von seinem Geschäftspartner betrogen wird, ist es für ihn und seine Frau vorbei mit Urlauben, Jacht und Restaurantbesuchen – stattdessen gibt es anspruchslose Jobs und Depressionen.