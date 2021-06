BR-Magazin-Tipp: Unterhaltung Very British

Angeblich interessiert sich niemand für die Irrungen und Wirrungen der Adeligen dieser Welt – zumindest würden das wohl nur die wenigsten zugeben. Ganz ohne schlechtes Gewissen kann man sich den Intrigen und Liebesgeschichten der Royal Family am 30. April widmen: An diesem Abend zeigt das BR Fernsehen nämlich zwei herausragende Spiel?filme über das britische Königshaus. "Victoria, die junge Königin" ist von niemand Geringerem als Martin Scorsese produziert worden. Das opulent ausgestattete Drama erzählt, wie die 18-jährige Victoria von Kent in Zeiten erbitterter Machtkämpfe den britischen Thron besteigt. Auf Einladung ihrer intriganten Mutter kommt ihr Cousin, der deutsche Prinz Albert, nach London. Er soll der jungen Königin den Hof machen, um den politischen Ein?fluss seiner Familie auf England zu stärken. Der Plan geht auf – jedoch anders als erwartet.