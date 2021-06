BR-Magazin-Tipp: Wissen Unterwasser-Apotheke

Wenn der israelische Forscher Micha Ilan in die Riffe des Roten Meeres abtaucht, sucht er die Medikamente der Zukunft. Denn hier leben Schwämme, die uns Menschen helfen könnten: In ihrem weichen Inneren haben sie über Millionen von Jahren chemische Substanzen entwickelt, die vermutlich Krankheitserreger bekämpfen. Aber auch in Algen und Seescheiden setzen Forscher weltweit ihre Hoffnungen. An der Universität Greifswald wurde aus Mikroalgen eine Handcreme entwickelt, die vor multiresistenten Krankenhauskeimen schützt. "Faszination Wissen" geht auf Tauchgang - in die möglicherweise größte Apotheke der Welt.