re:publica Ungezähmte Netzkultur

Vom 6. bis 8. Mai findet in Berlin die bislang spannendste re:publica statt – eines der weltweit wichtigsten Blogger- und Netzfestivals. Die digitale Gesellschaft unterliegt dem ständigen Wandel, doch nie zuvor war dieser so spürbar wie seit den Enthüllungen des Whistleblowers Edward Snowden im Sommer 2013. Wenn wir uns im Netz zu gläsernen, kontrollierbaren und berechenbaren Menschen machen, müssen wir vielleicht unberechenbarer werden? Unter dem Motto "Into the Wild" begibt sich re:publica 2014 deshalb auf die Suche nach unerwarteten technischen Lösungen, überraschenden Impulsen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. An drei Tagen in über 250 Stunden Programm präsentieren Vor-, Mit- und Querdenker die wichtigsten Netz-Themen. Für die einzigartige Atmosphäre und Stimmung der re:publica sorgt dabei der heterogene Mix der Teilnehmer, der für eine technologie-inspirierte Konferenz einzigartig ist. 450 Rednerinnen und Redner aus über 30 Ländern standen 2013 auf den Bühnen. Aktivistinnen, Coder, Künstlerinnen, Geschäftsleute, Unternehmensvertreterinnen und viele andere Lebensund Schaffensbereiche kommen hier jedes Jahr zusammen – zudem ist fast die Hälfte der re:publica-Gäste weiblich.