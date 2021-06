Neue Homepage für BR-Klassik Ein Quantensprung in der Klassikwelt

"Es ist die bayerische Klassik-Destination im Internet – mit einer eigenen Redaktionellen Führung", sagt Projektleiter Peter Rieckhoff über den neuen Webauftritt von BR-Klassik. Dieser ist deutlich aufgeräumter und übersichtlicher. Für das neue Design ist eine prominente Londoner Agentur verantwortlich. "Weg vom Wimmelbild" lautete das Motto in Bezug auf die alte Startseite. Die neue Plattform bietet Eingangstüren für Nutzer an, durch die sie in die Tiefen der jeweiligen Themen steigen können.

"Das Design geht aber nicht auf Kosten des Inhalts", betont Michael Schmidt von BR-Klassik. Viele Hörfunk- und TV-Mitarbeiter aus dem Bereich BR-Klassik und Online haben monatelang am neuen Auftritt getüftelt. Das Ergebnis ist Schmidt zufolge "ein Quantensprung". "Mit eigenen Inhalten, die nicht zwangsläufig im linearen Programm stattfinden müssen", erklärt Oswald Beaujean, BR-Klassik-Chef. Die Hörer können zwar weiterhin das lineare Programm in Radio und Fernsehen online finden, aber die Homepage ist um eine Fülle an Themen reicher. So wird es etwa eine Webvideo-Reihe geben, in der Musiker ihr Instrument und ihr Leben damit vorstellen. Oder Musiker und Musikaffine, die in einem Blog kreativ werden. So erklärt Helge Schneider in einem zehnteiligen Videoblog den Jazz. Weitere Prominente wie Bratschist Nils Mönkemeyer, Geigerin Anne-Sophie Mutter oder Dirigent Reinhard Goebel sollen folgen.