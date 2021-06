BR-Magazin-Tipp: Wissen Philosophisch, praktisch, quadratisch

Die Sendung "radioWissen" auf Bayern 2 bietet eine Fülle unterschiedlicher Themen (auch in dieser Ausgabe): Spannendes aus der Geschichte, Interessantes aus Literatur und Musik, Faszinierendes über Mythen, Menschen und Religionen, Erhellendes über Natur und Umwelt, Hintergründiges über aktuelle Themen im Gespräch.

Seit Anfang Oktober gibt es nun den zweiten Teil der besten "radioWissen"-Beiträge in der CD-Box "Die ganze Welt des Wissens – 2". Von Julius Cäsar bis zu Katharina der Großen, von Glücksforschung bis zum Sinn des Lebens, vom Weißbier bis zum Champagner – in diesen 60 Features auf 20 CDs wird jeder fündig, der seine praktische Allgemeinbildung ganz nebenbei auff rischen möchte. Amüsant, interessant und auf dem Stand der Forschung führt diese Edition mit neun völlig neuen Themen von der Weltgeschichte über den menschlichen Körper in seine Seele.