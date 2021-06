BR-Magazin-Tipp: Kultur Kriegsgeschichten

"Oh! Heute hat der Krieg begonnen. Niemand wollte es glauben. Über allem und allen liegt eine furchtbare Beklemmung. Den ganzen Tag meldet das Radio in regelmäßigen Abständen die neuesten Nachrichten" – so lautet der Eintrag vom 1. September 1939 in den Tagebüchern von Astrid Lindgren. An diesem Tag überfällt Deutschland Polen und löst damit den Zweiten Weltkrieg aus. Astrid Lindgren ist zweiunddreißig Jahre alt und mit Sture verheiratet, sie wohnt in Stockholm, hat zwei Kinder. Gelegentlich werden ihre Kurzgeschichten in Zeitschriften veröffentlicht. Das Kriegsgeschehen beobachtet sie genau – aus Zeitungen, dem Radio und den Berichten von Flüchtlingen erfährt sie das Ausmaß der Katastrophe. Dabei wird ihr auch bewusst, was für einen "Schmuddeljob" sie macht: