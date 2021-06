BR-Magazin-Tipp: Humor Tschuldigung!

Ihr jüngstes Programm nannten sie noch "Tschuldigung". Der Titel war als Referenz an ihr Publikum gedacht, bei dem sich Christoph & Lollo gerne für mangelnde Performance-Kunst und sprunghafte Conférencen entschuldigen. Mit Vorliebe geben Christoph Drexler und Lorenz Pichler auf der Bühne die sympathischen Dilettanten, die am eigenen großen Kunstanspruch scheitern – ein grobes Understatement, denn kaum jemand beherrscht die spontane Zusammenführung von tragisch-komischen Geschichten, abgründigem Humor und Protestliedern so perfekt wie das Duo Christoph & Lollo, das 2015 für Österreich mit dem Salzburger Stier ausgezeichnet wird.