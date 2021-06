BR-Magazin-Tipp: Aktuelles Fatale Folgen der Lügen

In den wahren Erzählungen von Ljubow Korsakowa und Leonid Pilunskij werden menschliche Schicksale im Ukraine-Krieg lebendig. Das "radioThema" zeigt das Geschehen dort in all seiner Verworrenheit und Brutalität. Es lässt einblicken in das Dickicht aus konzentrierten Wirklichkeiten, gezielt gestreuten Falschinformationen und politischen Interessen. Der Krieg der Lügen und seine fatalen Folgen werden anschaulich. So steht Ljubow Korsakowa auf der ukrainischen Fahndungsliste für Terroristen. Leonid Pilunskij wird von Russen ins Visier genommen. Er ist ein Ex-U-Boot-Offizier und einer der wenigen proukrainischen Bewohner der Krim, die noch auf der Halbinsel leben. Sein Konterfei war nach der Annexion der Krim überall plakatiert. Er gilt als Volksfeind. Sein Sohn, ein ukrainischer Filmemacher, wurde von russischen Spezialeinheiten entführt und gefoltert. Pilunskijs Telefon wird abgehört, sein Facebook-Account ist schon zum zweiten Mal komplett gelöscht worden.