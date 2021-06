BR-Magazin-Tipp: Humor Keine Engel

Beim "radioSpitzen"-Gastspiel in der Reichswaldhalle in Feucht präsentierte Bayern 2 einen wortgewaltigen Kabarettisten, der sich mit Vorliebe einmischt, einen blond gelockten Engel mit weißen Flügeln und einen charmant boshaften Revolutionär der Alltagskomik. Thomas Reis bohrt nach dem Sinn des Alltäglichen und findet dabei jede Menge Lug und Trug und haarsträubenden Unfug. Er holt zu einem Rundumschlag aus, der an Schärfe, Dichte, Witz und Tempo nichts zu wünschen übrig lässt.

Und Nils Heinrich, der "... weiß Bescheid". So heißt eines seiner Programme, in denen er Geschichten zwischen Weltverstehen und Weltgeschehen erzählt, aber auch zur Gitarre greift, denn er ist auch ein vorzüglicher Sänger. Die Aufnahme vom 28. Februar gibt es in zwei Teilen am 20. März und 10. April in "radioSpitzen" zu hören.