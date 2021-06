BR-Magazin-Tipp: Leben Mikrokosmos

Das Feature "Nächste Etage: Erlösung" ist eine Weltreise in gerade einmal sechs Stockwerke. Es ist eine Reise von Indien bis Ghana, vom Irak bis nach Afghanistan, eine Reise ins religiöse Herz Münchens, das Porträt eines chaotischen Mikrokosmos, vor allem der Menschen, die täglich darin aus und eingehen. Die Mitglieder von sieben verschiedenen Religionen beten nämlich in den sechs Stockwerken der Machtlfinger Straße 10 in München. Neben der afrikanischen Pfingstgemeinde und den Sikh bereiten sich auch afghanische Sunniten, irakische Schiiten, Muslime aus dem Togo und Indonesien sowie Engelsgläubige aus Südamerika zum Gebet vor. Ein Feature von Matthias Leitner, einem vielfach ausgezeichneten Autor und Regisseur.