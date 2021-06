Das Radio-Feature Hörerlebnis mit Hintergrund

Gelbe, grüne, blaue und pinkfarbene Post-its bedecken die Wand, Bücher und Manuskripte stapeln sich auf dem Schreibtisch: Im Büro von Ulrike Ebenbeck herrscht das, was man wohl als "geordnetes Chaos" bezeichnet. Ebenbeck ist Leiterin der Redaktion "Hörbild und Feature" und betreut als Redakteurin die Autoren, die ein Radio-Feature für den Bayerischen Rundfunk produzieren, oder wohl eher: erschaffen. Denn von der Idee bis zum fertigen Feature verläuft ein Prozess, der nicht selten ein ganzes Jahr lang dauert. "Am Anfang steht das persönliche Interesse des Autors an einem Thema. Etwas, was ihm am Herzen liegt und wofür er brennt", sagt Ebenbeck. Das kann eine wichtige Fragestellung sein, der eine aufwendige investigative Recherche folgt. So war es etwa bei der vielbeachteten BR-Produktion "Nazi-Netzwerk NSU" über die Netzwerke Rechtsextremer in Europa, die im Oktober ARD-weit ausgestrahlt wurde. Es kann aber auch ein Thema sein, das von starken Protagonisten und ihren Geschichten lebt. So wie bei der Sendung "Gebrauchsanleitung eines Flüchtlingslagers", die am 6. Dezember zu hören ist und vom zweitgrößten Flüchtlingslager der Welt, Zaatari in Jordanien, handelt.

Schauspielerin Katja Bürkle spricht einen Teil des Radio-Features "Nächste Etage: Erlösung" Das Radio-Feature ist eine journalistische Form, geprägt von der BBC: "to feature" bedeutet so viel wie "darstellen" oder "gestalten". Neben den klassischen journalistischen Fähigkeiten wie sorgfältiges Recherchieren und gutes Schreiben rücken künstlerische Gestaltung und kreative Dramaturgie in den Vordergrund: eine Komposition aus Gesprächsausschnitten, Musik, Geräuschen, Szenen oder einfach nur einigen Sekunden Stille an den richtigen Stellen. Auch wenn das Radio-Feature so manchmal fast im äußeren Gewand eines Hörspiels daherkommt, gibt es doch einen bedeutenden Unterschied: Es sind keine fiktiven, sondern reale Stoffe, die die Grundlage des Features bilden. Inhalt und Form machen das Radio-Feature am Ende zu dem, was es ist: ein Hörerlebnis mit Hintergrund.

"Es ist mehr, als einfach bloß die Story rauszuziehen. Es geht ums Eintauchen", sagt Matthias Leitner. Er ist Autor des Features "Nächste Etage: Erlösung – Eine religiöse Weltreise in sechs Stockwerken" (20. Dezember, 13.05 Uhr, Bayern 2) und isst beim Gespräch Schokokekse, um sich für eine weitere Nacht im Aufnahmestudio zu stärken. Es ist der zweite Tag der Produktion seines Features, heute kommt die Schauspielerin Katja Bürkle, die einen Teil des Textes sprechen wird. Gestern war Leitner bis Mitternacht im Studio, am Tag darauf wird es noch einmal so lange sein, insgesamt wird er mit Fabian Zweck, seinem Techniker und Sounddesigner, über 30 Stunden an der Produktion arbeiten. Am Ende wird der Hörer dann eine knappe Stunde lang nicht nur zuhören, sondern akustisch in die Umgebung eintauchen können.

Ulrike Ebenbeck, Katja Bürkle und Matthias Leitner (v.l.) bei den Aufnahmen im Studio. "Meine Frau hatte schon Angst, dass ich früher oder später zu irgendeiner der Religionen konvertiere", sagt Leitner, als er von seinen Recherchen erzählt. Über ein Jahr hinweg war er immer wieder in einem Haus in der Münchner Machtlfinger Straße, in dem auf sechs Stockwerken sieben verschiedene Religionsgemeinschaften beten, von der afrikanischen Pfingstgemeinde über die Sikhs bis hin zu Schiiten aus dem Irak. Leitner hat mit den Menschen dort gebetet, gegessen und im Schneidersitz gesessen, bis ihm die Beine eingeschlafen sind. Der einzigartige und subjektive Zugang des Radio- Features wirft aber auch Schwierigkeiten auf: Es ist ein Drahtseilakt, mittendrin im Geschehen zu sein, den Protagonisten und ihren Geschichten Raum zu geben, und dabei doch die eigene Erzählstruktur und Fragestellung nicht aus den Augen zu verlieren.

Eine Form wie das Radio-Feature, die dermaßen aufwändig umzusetzen ist, kann nur im öffentlich-rechtlichen Rundfunk existieren. Denn lange Recherchen, Reisen und die zeit- und arbeitsintensive Produktion, das alles kostet Geld. Manchmal zu viel Geld, als dass eine Rundfunkanstalt alleine alles bezahlen könnte. Deswegen gibt es häufig, wie im Fall des Radio-Features über das Flüchtlingslager Zaatari, Koproduktionen. Nur so konnte die Autorin Monica Kalcsis es sich leisten, acht Tage in Jordanien zu verbringen, um vor Ort zu recherchieren und zuvor Tage und Wochen investieren, um mit der Regierung, dem UN-Lagermanagement und NGOs zu verhandeln, um mehr Zeit und freien Zugang zu bekommen. Da ist Durchhaltewillen gefragt.