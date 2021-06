Puls Open Air Das Gespür für den perfekten Festivalsound

Puls traut sich was: Am 10. und 11. Juni präsentiert der junge Radiosender des BR das neue Puls Open Air Festival im Schloss Kaltenberg. 35 Bands auf drei Bühnen sollen auf dem außergewöhnlichen Gelände, das sonst für seine Ritterspiele berühmt ist, tausende Fans begeistern. Es tritt eine Riege an außergewöhnlichen, bekannten, weniger bekannten und unbekannten Künstlern auf, die ihresgleichen sucht: unter anderem Milky Chance, Crystal Fighters, Frittenbude, Mø, Boy, Leyya und Lola Marsh. Zwei Tage lang können Besucher feiern, tanzen, trinken, chillen, lauschen und auch auf dem nah gelegenen Campingplatz übernachten. Die Puls-Crew beweist seit vielen Jahren, dass sie es versteht, einen besonderen Sound nicht nur im Radio, sondern auch auf der Bühne zu kreieren – etwa mit dem legendären Puls Festival im Münchener Funkhaus des BR. "Wir haben mit unserem Puls Festival eine so gute Resonanz bekommen, dass wir es schade fanden, kein Sommer-Pendant dazu zu haben", sagt Andy Barsekow, Projektleiter des BR. Nach der Erweiterung des Funkhaus-Festivals nach Erlangen ist der nächste Schritt eben ein Open Air Festival, bei dem die Radiomacher auch wegen der Größe des Geländes musikalisch offener sein können. "Denn das Puls Festival im November ist ganz klar unser Entdecker-Festival. Beim Open Air wollen wir ein breiteres Spektrum an Musik abbilden. So jemand wie Boy oder Milky Chance könnten wir hier im Funkhaus gar nicht mehr machen, weil die Veranstaltungsräume zu klein sind. Fürs Open Air finden wir es schön, sie als Huckepack-Künstler zu nehmen, um Leute anzuziehen, die sich dann mit neuer Musik und neuen Bands beschäftigen, die sie noch gar nicht kennen", erklärt Barsekow.

Die Klangfarbe ist entscheidend

Nach dem Song "Lean On" kommt nun "Kamikaze": Die dänische Sängerin Mø Die Liste der Bands findet er mutig, weil viele Künstler dabei sind, die den Hörern erstmal gar nichts sagen. "Klar kennt man Milky Chance, Boy und Frittenbude, aber dann wird es schon eng. Selbst bei Weltstars wie Mø kennt man meist ihre Lieder, aber sie selbst gar nicht so im Speziellen. Sie hat schon sämtliche Preise abgeräumt und war bei Spotify mit ,Lean on' die meistgehörte Künstlerin. Das ist aber eigentlich von Major Lazer. Genau darum geht es: Mit diesem Open Air in Bayern mal etwas Neues zu zeigen und zu wagen", sagt Barsekow, der sich seit Monaten um die inhaltliche Kuration des Festivals kümmert. Das Booking der Bands hat er mit der Agentur Landstreicher Booking organisiert: "Denn die Klangfarbe ist entscheidend: Das Publikum soll nach dem Festival Puls im Radio einschalten und das Gefühl haben: Wow! Das ist genau der Sound, den es beim Open Air gab."

Schönheit fürs Auge

Puls will dem Festival neben dem Sound auch einen eigenen Look verleihen – durch Locationwahl und Bühnenbild. Mit drei Bühnen und einem verschachtelten Schlossgelände eine klare Herausforderung: Kugelbühne in der Arena, Pyramidenbühne auf dem oberen Platz und Waldbühne im kleinen Amphitheater. Zusätzlich gibt es ab 22 Uhr eine Indoor-Party-Location. Neben der Dichte an Bands können sich die Besucher auch auf eine weitere Besonderheit freuen. Jens Milkowski von Puls hat mit dem Lichtdesigner Matthias Singer nämlich alle Visuals beim Festival gestaltet und soll so für eine "Reise in eine andere Welt" sorgen. "Mittelalterliche Spitztürme treffen auf leuchtende Pyramiden, pulsierende Kugeln und ein Meer von Lampions", erklärt Barsekow und verspricht: "Sobald es dunkel wird, wird es ein besonderes visuelles Erlebnis!"

Übersicht mit einer neuen App

Wer alle Infos auf einen Blick haben will, der kann sich kostenlos die Puls Open Air Festival-App herunterladen. Auf einen Blick finden Open-Air-Fans alles: Timetable, Bandinfos, Geländeplan und FAQs. Dabei kann man auch einen persönlichen Timetable zusammenstellen.