BR-Magazin-Tipp: Jugend City in Love

Ein Mann, eine Frau – zwei Erzählperspektiven. Und eine neue Runde: Die vom Bayerischen Fernsehen, Puls und Christian Ulmen produzierte Web- und TV-Serie „Mann/Frau“ startet in die zweite Staffel. Im Mittelpunkt stehen zwei Großstadtsingles Anfang 30, die jeder so oder so ähnlich schon einmal erlebt hat: Die große Liebe ist zerplatzt, eine neue noch nicht in Sicht, und auch der Job ist irgendwie nicht der, den man sich mal erträumt hatte. Die neuen Folgen setzen ein Jahr nach dem Ende der ersten Staffel ein: Frau hadert weiter mit sich und ihrem Leben, während es Mann langsam dämmert, dass es vielleicht doch mehr gibt als nur die eine große Liebe.

Lore Richter und Mirko Lang in den Hauptrollen kämpfen sich in 20 je vierminütigen Folgen durchs Leben – Sie trifft ihren Ex und kriegt beim Klassentreffen die Krise, er schlägt sich Kinderträume aus dem Kopf und ist gleich in zwei Frauen verliebt ... Gefühlschaos vorprogrammiert! Die Rollen sind wie schon in der ersten Staffel großartig besetzt: Auch diesmal sind Mehdi Nebbou als Mitbewohner, Collien Ulmen-Fernandes als beste Freundin und Produzent Christian Ulmen als Barmann mit dabei. In den neuen Folgen stößt zum bekannten Team Marleen Lohse als Freundin aus Kindertagen, außerdem ist Nora Tschirner, Ulmens Partnerin im ARD-„Tatort“, in einer Gastrolle zu sehen. Der Online-Start von „Mann/Frau“ ist am 8. September auf mannfrau.de. Ab dem 11. September wird außerdem je eine Folge am späten Freitagabend im Bayerischen Fernsehen ausgestrahlt.