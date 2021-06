Man wird ja wohl ... Puls-Lesereihe

Die Welt im Jahr 2016: Die Wahlen in den USA, AfD, Reichsbürger – kann man in dieser Gemengelage aus Populismus und Parolen noch seine eigenen Ideen leben? Damit beschäftigt sich die Lesereihe 2017. Es werden Texte zum Motto „Man wird ja wohl noch …“ gesucht – ob lustig, traurig, über-ironisch abgehoben oder total bodenständig, den Teilnehmern werden keine Grenzen gesetzt. Die Puls-Redaktion kann es kaum erwarten, denn: Man wird sich ja schließlich nochmal vorfreuen dürfen! Zu gewinnen gibt’s ein Wochenende auf der Leipziger Buchmesse 2017 und einen exklusiven Schreibworkshop am Deutschen Literaturinstitut Leipzig.