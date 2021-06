Puls-Lesereihe 2015 Puls sucht die Edelfeder

Im Oktober und November gastiert die Puls-Lesereihe dann in Nürnberg, Passau, München, Würzburg und zum großen Finale in Regensburg. Dort lesen die Teilnehmer um ein exklusives Literatur-Starter- Paket: ein Schreibwochenende am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig zusammen mit einem Besuch der Leipziger Buchmesse. Als besonderes Schmankerl erhält der Gewinner der Puls Lesereihe in diesem Jahr eine Wildcard für die diesjährige Slam Meisterschaft in Augsburg: Mit dem Schwung des Finalsiegs im Rücken gebührt ihr oder ihm die Ehre, das dortige Finale mit einer Lesung des Gewinnertextes – außer Konkurrenz – zu eröffnen. Neben Literatur gibt es bei der Puls Lesereihe traditionell auch wieder Musik. Dieses Jahr wird die Mainzer Singer- Songwriterin Mine die Tour begleiten und auch selbst eine Geschichte zum Motto "Sind wir bald da?" präsentieren – auch für sie eine absolute Premiere, noch nie zuvor hat sie Prosa vor Publikum vorgetragen.