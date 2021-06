BR-Magazin-Tipp: Jugend "Klassik am Puls"

"PULS oder Klassik"? Weil das "oder" in der jüngsten UKW-Diskussion schon immer ein Missverständnis war, wird beim PULS Festival 2014 das "und" betont: Erstmals in der über zehnjährigen Geschichte des Festivals wird das Münchner Rundfunkorchester im Studio 1 mit auf der Bühne stehen – zusammen mit den amerikanischen Rappern von Deltron 3030 und der deutschen Artpop-Sängerin Mine. Puls lädt am 29. November knapp 2.000 Besucher ins Funkhaus ein, um in den historischen Orchesterstudios anspruchsvollen Pop, HipHop und Indie live zu präsentieren – und eben auch Klassik. "Unsere Musikerinnen und Musiker sind stets auch neugierig auf Grenzgänge. Wir freuen uns sehr darauf, das Puls Festival bereichern zu können – sozusagen mit Klassik am Puls", sagt Orchester-Managerin Veronika Weber. Das ambitionierte Konzept, jedes Jahr neue nationale und internationale Acts gleichberechtigt mit einigen der besten Bands aus Bayern auf die Bühne zu bringen, wird nun auch über die Grenzen Deutschlands hinaus geschätzt: Das Puls Festival ist bei den renommierten European Festival Awards in Groningen als "Bestes Indoor Festival" Europas nominiert. Ob das Puls Festival zum besten Indoor Festival gekürt worden ist, wird bei der Verleihung beim Eurosonic Festival am 14. Januar 2015 in Groningen bekannt gegeben.