BR-Magazin-Tipp: Jugend Die Festung vibriert

Nach dem Puls Festival ist vor dem Puls Club Festival – aber diesmal kommen die Fans nicht zu Puls ins Funkhaus, sondern Puls kommt zu den Fans! Am 5. Januar entert Puls das Traunsteiner Nachtleben mit dem Besten aus Bayerns Musik- und Poetryszene.

25 Acts, sieben Clubs, eine Nacht: Traunstein wird zur All Area Eventlocation. In der alten Festung wird getanzt, im Lokal Mauracher gibt’s Lesungen und Akustik-Konzerte. Alle Künstler, die in dieser Nacht auftreten, kommen aus Bayern: die Acts Schlachtho ronx, Exclusive, Veli x Vivo, Impala Ray, Demongra cs, 50/50 und Cosby. Für alle, die nicht live dabei sein können, sendet Puls vier Stunden lang Festivalradio aus dem Mauracher. Weitere Infos und Download unter deinpuls.de/festivalapp.