BR-Magazin-Tipp: Bayern Immer Erster

Franz Josef Strauß war der Primus seiner Klasse am Münchner Maximilians-Gymnasium, er machte das beste Abitur in ganz Bayern und das beste Staatsexamen seit Jahrzehnten. Schließlich wurde Strauß der jüngste Minister im Kabinett von Kanzler Adenauer.

Die Dokumentation "Der Primus" erzählt vom Aufstieg des jungen Franz Josef aus dem Handwerkermilieu zu einem der profiliertesten Politiker der deutschen Nachkriegsgeschichte. Besonders sind vor allem die im Fernsehen noch nie erzählten Erlebnisse von Strauß in seiner Kindheit und Jugend, in der Nazi-Zeit, im Krieg und der ersten Nachkriegszeit. Strauß spaltete und polarisierte die Gesellschaft der Bundesrepublik von Anfang an, seit seiner Zeit als Verteidigungsminister. Die einen sahen in ihm den bayerischen Heilsbringer und Beschützer vor dem aggressiven sowjetischen Kommunismus, die anderen den von Affären gebeutelten, korrupten Politiker, der obendrein ein Kriegstreiber war. Mit diesem Image hatte er 1980 im Kanzlerwahlkampf gegen Helmut Schmidt keine Chance. Sein Lebenstraum zerplatzte.