BR-Magazin-Tipp: Humor Vorgartenhölle

Eitel-absurde Denkeskapaden

In der Theaterproduktion der renommierten Münchner Kammerspiele mutet es fast wie im richtigen Leben an, wenn Gerhard Polt, die Well-Brüder, Stefan Merki und Funke Konate in drei improvisierten Vorgärten einer Reihenhaussiedlung eine thematische Perlenschnur aus den menschlichen Schwächen Unverständnis, Neid und Missgunst aufreihen. Von der Grillorgie in Nachbars Garten über einen auf seinen ökonomischen Restwert reduzierten Rentner und die Absurditäten staatlicher Steuerlogik bis zum Ideenpotpourri zweier ausländischer Leihpriester reicht der Spannungsbogen. Als Höhepunkt gipfelt "Ekzem Homo" in den eitel-absurden Denkeskapaden eines abgehalfterten bayerischen Landratsfürsten, der nur eines im Sinn hat, nämlich den eigenen Vorteil. "Ekzem Homo" ist hinterfotzige Komik, satirische Sezierlust und deftiger Wutausbruch in einem. Gerhard Polt präsentiert bravourös seine Sicht auf die faulige Seite einer kleinbürgerlichen Denkwelt, die in der Kernfrage gipfelt: Wer ist "wir"? Seine Antwort darauf: "Ich jedenfalls nicht! ‚Wir‘ sind immer die andern!".