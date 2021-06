BR-Magazin-Tipp: Kinder Alles Ostern oder was?

Damit in den Osterferien ja keine Langeweile au ommt, sendet der Bayerische Rundfunk viele schöne Kindersendungen. In "radioMikro" am 26. März auf Bayern ?2 erzählt Martina Eisenreich die Geschichte eines kleinen Bären, der sich auf eine zauberhafte Reise zu sich selbst begibt, weil er in seiner Pelztasche einen Zettel ?findet, auf dem "Bist du ich?" steht. "Steppenwind und Adler?ügel" am 27. März ist eine akustisch inszenierte Erzählung. Sie entführt in eine Welt, nach der sich ein Teil der Seele immer sehnt: Wer möchte nicht mit einem Adler auf der Faust über die Steppe galoppieren, statt Hausaufgaben zu machen? Eine ziemlich schräge Geschichte erzählt Autor Richard Oehmann am 29. März: Die vier Heizkörper Sonja, Maxim, Natascha und Vladimir leben in einer städtischen Mietwohnung, irgendwo in Deutschland. Mit viel Zischen, Blubbern und Gesprudel erzählen sie sich, was in ihren Zimmern gerade passiert, oder sie schimpfen über die letzte Heizkostenrechnung. Außerdem müssen sie die Mieter "ihrer" Wohnung vor dem Schlimmsten bewahren. Diese Helden sind im wahrsten Sinne heiß.