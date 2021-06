BR-Magazin-Tipp: Musik Die Liebe in allen Klangfarben

Es ist ein überaus intensiver "Strahl", den die Stimme des peruanischen Weltklasse-Tenors Juan Diego Flórez (geb. 1973) aussendet. Doch der gleißende Trompeten-Ton seiner Stimme wandelt sich auch zu einem wärmeren Oboen- oder Flötenklang, sobald es der musikdramatische Zusammenhang erfordert. So selten der Sänger in Deutschland auftritt, zwischen Wien und New York ist er an den renommiertesten Bühnen für viele Opern des 19. Jahrhunderts seit Jahren erste Wahl: als tenore di grazia, wie man dieses lyrische Fach nennt.